通貨 / FLIN
FLIN: Franklin FTSE India ETF

39.72 USD 0.65 (1.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLINの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり39.58の安値と39.85の高値で取引されました。

Franklin FTSE India ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLIN News

よくあるご質問

FLIN株の現在の価格は？

Franklin FTSE India ETFの株価は本日39.72です。39.58 - 39.85内で取引され、前日の終値は39.07、取引量は509に達しました。FLINのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Franklin FTSE India ETFの株は配当を出しますか？

Franklin FTSE India ETFの現在の価格は39.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.97%やUSDにも注目します。FLINの動きはライブチャートで確認できます。

FLIN株を買う方法は？

Franklin FTSE India ETFの株は現在39.72で購入可能です。注文は通常39.72または40.02付近で行われ、509や0.03%が市場の動きを示します。FLINの最新情報はライブチャートで確認できます。

FLIN株に投資する方法は？

Franklin FTSE India ETFへの投資では、年間の値幅33.87 - 40.08と現在の39.72を考慮します。注文は多くの場合39.72や40.02で行われる前に、5.50%や3.68%と比較されます。FLINの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Franklin FTSE India ETFの株の最高値は？

Franklin FTSE India ETFの過去1年の最高値は40.08でした。33.87 - 40.08内で株価は大きく変動し、39.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Franklin FTSE India ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Franklin FTSE India ETFの株の最低値は？

Franklin FTSE India ETF(FLIN)の年間最安値は33.87でした。現在の39.72や33.87 - 40.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLINの動きはライブチャートで確認できます。

FLINの株式分割はいつ行われましたか？

Franklin FTSE India ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.07、0.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
39.58 39.85
1年のレンジ
33.87 40.08
以前の終値
39.07
始値
39.71
買値
39.72
買値
40.02
安値
39.58
高値
39.85
出来高
509
1日の変化
1.66%
1ヶ月の変化
5.50%
6ヶ月の変化
3.68%
1年の変化
0.97%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
期待
1.650%