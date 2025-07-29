报价部分
货币 / FLIN
回到股票

FLIN: Franklin FTSE India ETF

39.72 USD 0.65 (1.66%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLIN汇率已更改1.66%。当日，交易品种以低点39.58和高点39.85进行交易。

关注Franklin FTSE India ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLIN新闻

常见问题解答

FLIN股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE India ETF股票今天的定价为39.72。它在39.58 - 39.85范围内交易，昨天的收盘价为39.07，交易量达到384。FLIN的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE India ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE India ETF目前的价值为39.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.97%和USD。实时查看图表以跟踪FLIN走势。

如何购买FLIN股票？

您可以以39.72的当前价格购买Franklin FTSE India ETF股票。订单通常设置在39.72或40.02附近，而384和0.03%显示市场活动。立即关注FLIN的实时图表更新。

如何投资FLIN股票？

投资Franklin FTSE India ETF需要考虑年度范围33.87 - 40.08和当前价格39.72。许多人在以39.72或40.02下订单之前，会比较5.50%和。实时查看FLIN价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE India ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE India ETF的最高价格是40.08。在33.87 - 40.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE India ETF的绩效。

Franklin FTSE India ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE India ETF（FLIN）的最低价格为33.87。将其与当前的39.72和33.87 - 40.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLIN股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE India ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.07和0.97%中可见。

日范围
39.58 39.85
年范围
33.87 40.08
前一天收盘价
39.07
开盘价
39.71
卖价
39.72
买价
40.02
最低价
39.58
最高价
39.85
交易量
384
日变化
1.66%
月变化
5.50%
6个月变化
3.68%
年变化
0.97%
22 十月, 星期三
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.961 M
预测值
-4.625 M
前值
3.524 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.770 M
预测值
-0.310 M
前值
-0.703 M
16:35
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
4.506%
预测值
前值
4.613%
20:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值