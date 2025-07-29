FLIN: Franklin FTSE India ETF
今日FLIN汇率已更改1.66%。当日，交易品种以低点39.58和高点39.85进行交易。
关注Franklin FTSE India ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FLIN新闻
常见问题解答
FLIN股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE India ETF股票今天的定价为39.72。它在39.58 - 39.85范围内交易，昨天的收盘价为39.07，交易量达到384。FLIN的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE India ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE India ETF目前的价值为39.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.97%和USD。实时查看图表以跟踪FLIN走势。
如何购买FLIN股票？
您可以以39.72的当前价格购买Franklin FTSE India ETF股票。订单通常设置在39.72或40.02附近，而384和0.03%显示市场活动。立即关注FLIN的实时图表更新。
如何投资FLIN股票？
投资Franklin FTSE India ETF需要考虑年度范围33.87 - 40.08和当前价格39.72。许多人在以39.72或40.02下订单之前，会比较5.50%和。实时查看FLIN价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE India ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE India ETF的最高价格是40.08。在33.87 - 40.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE India ETF的绩效。
Franklin FTSE India ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE India ETF（FLIN）的最低价格为33.87。将其与当前的39.72和33.87 - 40.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLIN股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE India ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.07和0.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.07
- 开盘价
- 39.71
- 卖价
- 39.72
- 买价
- 40.02
- 最低价
- 39.58
- 最高价
- 39.85
- 交易量
- 384
- 日变化
- 1.66%
- 月变化
- 5.50%
- 6个月变化
- 3.68%
- 年变化
- 0.97%
- 实际值
- -0.961 M
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
- -0.770 M
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.506%
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值