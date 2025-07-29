- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FLIN: Franklin FTSE India ETF
El tipo de cambio de FLIN de hoy ha cambiado un 1.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.58, mientras que el máximo ha alcanzado 39.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin FTSE India ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLIN News
- The Geopolitical Windfall for Indian ETFs as Trump Hints at Tariff Cut
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Global Economic Outlook: October 2025
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Commentary: Two Questions
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- India Rate Cut Deferred, Not Dismissed
- Weekly Commentary: Canary?
- India’s Hidden Reform: Why U.S. Investors May Be Missing The Real Story
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FLIN hoy?
Franklin FTSE India ETF (FLIN) se evalúa hoy en 39.72. El instrumento se negocia dentro de 39.58 - 39.85; el cierre de ayer ha sido 39.07 y el volumen comercial ha alcanzado 509. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLIN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Franklin FTSE India ETF?
Franklin FTSE India ETF se evalúa actualmente en 39.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.97% y USD. Monitoree los movimientos de FLIN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FLIN?
Puede comprar acciones de Franklin FTSE India ETF (FLIN) al precio actual de 39.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 39.72 o 40.02, mientras que 509 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLIN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FLIN?
Invertir en Franklin FTSE India ETF implica tener en cuenta el rango anual 33.87 - 40.08 y el precio actual 39.72. Muchos comparan 5.50% y 3.68% antes de colocar órdenes en 39.72 o 40.02. Estudie los cambios diarios de precios de FLIN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Franklin FTSE India ETF?
El precio más alto de Franklin FTSE India ETF (FLIN) en el último año ha sido 40.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.87 - 40.08, una comparación con 39.07 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Franklin FTSE India ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Franklin FTSE India ETF?
El precio más bajo de Franklin FTSE India ETF (FLIN) para el año ha sido 33.87. La comparación con los actuales 39.72 y 33.87 - 40.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLIN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLIN?
En el pasado, Franklin FTSE India ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.07 y 0.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 39.07
- Open
- 39.71
- Bid
- 39.72
- Ask
- 40.02
- Low
- 39.58
- High
- 39.85
- Volumen
- 509
- Cambio diario
- 1.66%
- Cambio mensual
- 5.50%
- Cambio a 6 meses
- 3.68%
- Cambio anual
- 0.97%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%