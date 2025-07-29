КотировкиРазделы
FLIN: Franklin FTSE India ETF

39.72 USD 0.65 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLIN за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.58, а максимальная — 39.85.

Следите за динамикой Franklin FTSE India ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLIN сегодня?

Franklin FTSE India ETF (FLIN) сегодня оценивается на уровне 39.72. Инструмент торгуется в пределах 39.58 - 39.85, вчерашнее закрытие составило 39.07, а торговый объем достиг 384. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE India ETF?

Franklin FTSE India ETF в настоящее время оценивается в 39.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.97% и USD. Отслеживайте движения FLIN на графике в реальном времени.

Как купить акции FLIN?

Вы можете купить акции Franklin FTSE India ETF (FLIN) по текущей цене 39.72. Ордера обычно размещаются около 39.72 или 40.02, тогда как 384 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLIN?

Инвестирование в Franklin FTSE India ETF предполагает учет годового диапазона 33.87 - 40.08 и текущей цены 39.72. Многие сравнивают 5.50% и 3.68% перед размещением ордеров на 39.72 или 40.02. Изучайте ежедневные изменения цены FLIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE India ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE India ETF (FLIN) за последний год составила 40.08. Акции заметно колебались в пределах 33.87 - 40.08, сравнение с 39.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE India ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE India ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE India ETF (FLIN) за год составила 33.87. Сравнение с текущими 39.72 и 33.87 - 40.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLIN?

В прошлом Franklin FTSE India ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.07 и 0.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.58 39.85
Годовой диапазон
33.87 40.08
Предыдущее закрытие
39.07
Open
39.71
Bid
39.72
Ask
40.02
Low
39.58
High
39.85
Объем
384
Дневное изменение
1.66%
Месячное изменение
5.50%
6-месячное изменение
3.68%
Годовое изменение
0.97%
