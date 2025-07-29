- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FLIN: Franklin FTSE India ETF
Курс FLIN за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.58, а максимальная — 39.85.
Следите за динамикой Franklin FTSE India ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLIN
- The Geopolitical Windfall for Indian ETFs as Trump Hints at Tariff Cut
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Global Economic Outlook: October 2025
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Commentary: Two Questions
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- India Rate Cut Deferred, Not Dismissed
- Weekly Commentary: Canary?
- India’s Hidden Reform: Why U.S. Investors May Be Missing The Real Story
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLIN сегодня?
Franklin FTSE India ETF (FLIN) сегодня оценивается на уровне 39.72. Инструмент торгуется в пределах 39.58 - 39.85, вчерашнее закрытие составило 39.07, а торговый объем достиг 384. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE India ETF?
Franklin FTSE India ETF в настоящее время оценивается в 39.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.97% и USD. Отслеживайте движения FLIN на графике в реальном времени.
Как купить акции FLIN?
Вы можете купить акции Franklin FTSE India ETF (FLIN) по текущей цене 39.72. Ордера обычно размещаются около 39.72 или 40.02, тогда как 384 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLIN?
Инвестирование в Franklin FTSE India ETF предполагает учет годового диапазона 33.87 - 40.08 и текущей цены 39.72. Многие сравнивают 5.50% и 3.68% перед размещением ордеров на 39.72 или 40.02. Изучайте ежедневные изменения цены FLIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE India ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE India ETF (FLIN) за последний год составила 40.08. Акции заметно колебались в пределах 33.87 - 40.08, сравнение с 39.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE India ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE India ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE India ETF (FLIN) за год составила 33.87. Сравнение с текущими 39.72 и 33.87 - 40.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLIN?
В прошлом Franklin FTSE India ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.07 и 0.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.07
- Open
- 39.71
- Bid
- 39.72
- Ask
- 40.02
- Low
- 39.58
- High
- 39.85
- Объем
- 384
- Дневное изменение
- 1.66%
- Месячное изменение
- 5.50%
- 6-месячное изменение
- 3.68%
- Годовое изменение
- 0.97%
- Акт.
- -0.961 млн
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
- -0.770 млн
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.506%
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.