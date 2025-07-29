- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FLIN: Franklin FTSE India ETF
Le taux de change de FLIN a changé de 1.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.58 et à un maximum de 39.85.
Suivez la dynamique Franklin FTSE India ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLIN Nouvelles
- The Geopolitical Windfall for Indian ETFs as Trump Hints at Tariff Cut
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Global Economic Outlook: October 2025
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Commentary: Two Questions
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- India Rate Cut Deferred, Not Dismissed
- Weekly Commentary: Canary?
- India’s Hidden Reform: Why U.S. Investors May Be Missing The Real Story
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FLIN aujourd'hui ?
L'action Franklin FTSE India ETF est cotée à 39.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 39.58 - 39.85, a clôturé hier à 39.07 et son volume d'échange a atteint 384. Le graphique en temps réel du cours de FLIN présente ces mises à jour.
L'action Franklin FTSE India ETF verse-t-elle des dividendes ?
Franklin FTSE India ETF est actuellement valorisé à 39.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLIN.
Comment acheter des actions FLIN ?
Vous pouvez acheter des actions Franklin FTSE India ETF au cours actuel de 39.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.72 ou de 40.02, le 384 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLIN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FLIN ?
Investir dans Franklin FTSE India ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.87 - 40.08 et le prix actuel 39.72. Beaucoup comparent 5.50% et 3.68% avant de passer des ordres à 39.72 ou 40.02. Consultez le graphique du cours de FLIN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Franklin FTSE India ETF ?
Le cours le plus élevé de Franklin FTSE India ETF l'année dernière était 40.08. Au cours de 33.87 - 40.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.07 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Franklin FTSE India ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Franklin FTSE India ETF ?
Le cours le plus bas de Franklin FTSE India ETF (FLIN) sur l'année a été 33.87. Sa comparaison avec 39.72 et 33.87 - 40.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLIN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FLIN a-t-elle été divisée ?
Franklin FTSE India ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.07 et 0.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 39.07
- Ouverture
- 39.71
- Bid
- 39.72
- Ask
- 40.02
- Plus Bas
- 39.58
- Plus Haut
- 39.85
- Volume
- 384
- Changement quotidien
- 1.66%
- Changement Mensuel
- 5.50%
- Changement à 6 Mois
- 3.68%
- Changement Annuel
- 0.97%
- Act
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
- 4.506%
- Fcst
- Prev
- 4.613%