- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FLIN: Franklin FTSE India ETF
FLIN fiyatı bugün 1.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.58 ve Yüksek fiyatı olarak 39.85 aralığında işlem gördü.
Franklin FTSE India ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLIN haberleri
- The Geopolitical Windfall for Indian ETFs as Trump Hints at Tariff Cut
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Global Economic Outlook: October 2025
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Commentary: Two Questions
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- India Rate Cut Deferred, Not Dismissed
- Weekly Commentary: Canary?
- India’s Hidden Reform: Why U.S. Investors May Be Missing The Real Story
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
Sıkça sorulan sorular
FLIN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Franklin FTSE India ETF hisse senedi 39.72 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 39.58 - 39.85 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 39.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 384 değerine ulaştı. FLIN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Franklin FTSE India ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Franklin FTSE India ETF hisse senedi şu anda 39.72 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.97% ve USD değerlerini izler. FLIN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FLIN hisse senedi nasıl alınır?
Franklin FTSE India ETF hisselerini şu anki 39.72 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 39.72 ve Ask 40.02 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 384 ve günlük değişim oranı 0.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLIN fiyat hareketlerini takip edin.
FLIN hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Franklin FTSE India ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.87 - 40.08 ve mevcut fiyatı 39.72 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 39.72 veya Ask 40.02 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.50% ve 6 aylık değişim oranı 3.68% değerlerini karşılaştırır. FLIN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Franklin FTSE India ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Franklin FTSE India ETF hisse senedi yıllık olarak 40.08 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.87 - 40.08). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 39.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Franklin FTSE India ETF performansını takip edin.
Franklin FTSE India ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Franklin FTSE India ETF (FLIN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 39.72 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.87 - 40.08 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLIN fiyat hareketlerini izleyin.
FLIN hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Franklin FTSE India ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 39.07 ve yıllık değişim oranı 0.97% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 39.07
- Açılış
- 39.71
- Satış
- 39.72
- Alış
- 40.02
- Düşük
- 39.58
- Yüksek
- 39.85
- Hacim
- 384
- Günlük değişim
- 1.66%
- Aylık değişim
- 5.50%
- 6 aylık değişim
- 3.68%
- Yıllık değişim
- 0.97%
- Açıklanan
- -0.961 M
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
- -0.770 M
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.506%
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki