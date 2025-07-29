FLIN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Franklin FTSE India ETF hisse senedi 39.72 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 39.58 - 39.85 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 39.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 384 değerine ulaştı. FLIN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Franklin FTSE India ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Franklin FTSE India ETF hisse senedi şu anda 39.72 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.97% ve USD değerlerini izler. FLIN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FLIN hisse senedi nasıl alınır? Franklin FTSE India ETF hisselerini şu anki 39.72 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 39.72 ve Ask 40.02 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 384 ve günlük değişim oranı 0.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLIN fiyat hareketlerini takip edin.

FLIN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Franklin FTSE India ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.87 - 40.08 ve mevcut fiyatı 39.72 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 39.72 veya Ask 40.02 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.50% ve 6 aylık değişim oranı 3.68% değerlerini karşılaştırır. FLIN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Franklin FTSE India ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Franklin FTSE India ETF hisse senedi yıllık olarak 40.08 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.87 - 40.08). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 39.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Franklin FTSE India ETF performansını takip edin.

Franklin FTSE India ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Franklin FTSE India ETF (FLIN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 39.72 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.87 - 40.08 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLIN fiyat hareketlerini izleyin.