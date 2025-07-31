- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF
A taxa do FIDU para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.16 e o mais alto foi 82.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity MSCI Industrials Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIDU Notícias
- S&P Global Services PMI: Growth Softened Slightly In September
- ISM Manufacturing PMI: Slower Contraction In September
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU)?
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- Richmond Fed Manufacturing Activity Softened Further In September
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Highest Level Since January
- New Highs, Low Drama
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Manufacturing Of Durable Goods On Rebound In The U.S.
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Rates Spark: A 3% Inflation Environment, And Still On The Rise
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ISM Services PMI: Slow Growth Continued In July
- ISM Manufacturing PMI: Fastest Contraction In 9 Months
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FIDU hoje?
Hoje Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) está avaliado em 82.33. O instrumento é negociado dentro de 82.16 - 82.84, o fechamento de ontem foi 82.16, e o volume de negociação atingiu 106. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FIDU em tempo real.
As ações de Fidelity MSCI Industrials Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Fidelity MSCI Industrials Index ETF está avaliado em 82.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.79% e USD. Monitore os movimentos de FIDU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FIDU?
Você pode comprar ações de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) pelo preço atual 82.33. Ordens geralmente são executadas perto de 82.33 ou 82.63, enquanto 106 e -0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FIDU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FIDU?
Investir em Fidelity MSCI Industrials Index ETF envolve considerar a faixa anual 59.16 - 82.84 e o preço atual 82.33. Muitos comparam 0.97% e 19.61% antes de enviar ordens em 82.33 ou 82.63. Estude as mudanças diárias de preço de FIDU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
O maior preço de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) no último ano foi 82.84. As ações oscilaram bastante dentro de 59.16 - 82.84, e a comparação com 82.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity MSCI Industrials Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
O menor preço de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) no ano foi 59.16. A comparação com o preço atual 82.33 e 59.16 - 82.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FIDU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FIDU?
No passado Fidelity MSCI Industrials Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 82.16 e 14.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 82.16
- Open
- 82.34
- Bid
- 82.33
- Ask
- 82.63
- Low
- 82.16
- High
- 82.84
- Volume
- 106
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 0.97%
- Mudança de 6 meses
- 19.61%
- Mudança anual
- 14.79%