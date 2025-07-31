CotaçõesSeções
FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF

82.33 USD 0.17 (0.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FIDU para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.16 e o mais alto foi 82.84.

Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity MSCI Industrials Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FIDU hoje?

Hoje Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) está avaliado em 82.33. O instrumento é negociado dentro de 82.16 - 82.84, o fechamento de ontem foi 82.16, e o volume de negociação atingiu 106. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FIDU em tempo real.

As ações de Fidelity MSCI Industrials Index ETF pagam dividendos?

Atualmente Fidelity MSCI Industrials Index ETF está avaliado em 82.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.79% e USD. Monitore os movimentos de FIDU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FIDU?

Você pode comprar ações de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) pelo preço atual 82.33. Ordens geralmente são executadas perto de 82.33 ou 82.63, enquanto 106 e -0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FIDU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FIDU?

Investir em Fidelity MSCI Industrials Index ETF envolve considerar a faixa anual 59.16 - 82.84 e o preço atual 82.33. Muitos comparam 0.97% e 19.61% antes de enviar ordens em 82.33 ou 82.63. Estude as mudanças diárias de preço de FIDU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Fidelity MSCI Industrials Index ETF?

O maior preço de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) no último ano foi 82.84. As ações oscilaram bastante dentro de 59.16 - 82.84, e a comparação com 82.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity MSCI Industrials Index ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity MSCI Industrials Index ETF?

O menor preço de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) no ano foi 59.16. A comparação com o preço atual 82.33 e 59.16 - 82.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FIDU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FIDU?

No passado Fidelity MSCI Industrials Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 82.16 e 14.79% após os eventos corporativos.

Faixa diária
82.16 82.84
Faixa anual
59.16 82.84
Fechamento anterior
82.16
Open
82.34
Bid
82.33
Ask
82.63
Low
82.16
High
82.84
Volume
106
Mudança diária
0.21%
Mudança mensal
0.97%
Mudança de 6 meses
19.61%
Mudança anual
14.79%
04 outubro, sábado