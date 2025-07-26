- Panoramica
FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF
Il tasso di cambio FIDU ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.51 e ad un massimo di 82.00.
Segui le dinamiche di Fidelity MSCI Industrials Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FIDU oggi?
Oggi le azioni Fidelity MSCI Industrials Index ETF sono prezzate a 82.00. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 81.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FIDU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity MSCI Industrials Index ETF pagano dividendi?
Fidelity MSCI Industrials Index ETF è attualmente valutato a 82.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FIDU.
Come acquistare azioni FIDU?
Puoi acquistare azioni Fidelity MSCI Industrials Index ETF al prezzo attuale di 82.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 82.00 o 82.30, mentre 71 e 0.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FIDU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FIDU?
Investire in Fidelity MSCI Industrials Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 59.16 - 82.14 e il prezzo attuale 82.00. Molti confrontano 0.56% e 19.13% prima di effettuare ordini su 82.00 o 82.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FIDU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
Il prezzo massimo di Fidelity MSCI Industrials Index ETF nell'ultimo anno è stato 82.14. All'interno di 59.16 - 82.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 81.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity MSCI Industrials Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
Il prezzo più basso di Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) nel corso dell'anno è stato 59.16. Confrontandolo con gli attuali 82.00 e 59.16 - 82.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FIDU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FIDU?
Fidelity MSCI Industrials Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 81.94 e 14.33%.
- Chiusura Precedente
- 81.94
- Apertura
- 81.54
- Bid
- 82.00
- Ask
- 82.30
- Minimo
- 81.51
- Massimo
- 82.00
- Volume
- 71
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- 0.56%
- Variazione Semestrale
- 19.13%
- Variazione Annuale
- 14.33%
