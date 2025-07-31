- 概要
FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDUの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり82.16の安値と82.84の高値で取引されました。
Fidelity MSCI Industrials Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIDU News
よくあるご質問
FIDU株の現在の価格は？
Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株価は本日82.33です。82.16 - 82.84内で取引され、前日の終値は82.16、取引量は106に達しました。FIDUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity MSCI Industrials Index ETFの現在の価格は82.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.79%やUSDにも注目します。FIDUの動きはライブチャートで確認できます。
FIDU株を買う方法は？
Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株は現在82.33で購入可能です。注文は通常82.33または82.63付近で行われ、106や-0.01%が市場の動きを示します。FIDUの最新情報はライブチャートで確認できます。
FIDU株に投資する方法は？
Fidelity MSCI Industrials Index ETFへの投資では、年間の値幅59.16 - 82.84と現在の82.33を考慮します。注文は多くの場合82.33や82.63で行われる前に、0.97%や19.61%と比較されます。FIDUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株の最高値は？
Fidelity MSCI Industrials Index ETFの過去1年の最高値は82.84でした。59.16 - 82.84内で株価は大きく変動し、82.16と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI Industrials Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株の最低値は？
Fidelity MSCI Industrials Index ETF(FIDU)の年間最安値は59.16でした。現在の82.33や59.16 - 82.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FIDUの動きはライブチャートで確認できます。
FIDUの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity MSCI Industrials Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、82.16、14.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 82.16
- 始値
- 82.34
- 買値
- 82.33
- 買値
- 82.63
- 安値
- 82.16
- 高値
- 82.84
- 出来高
- 106
- 1日の変化
- 0.21%
- 1ヶ月の変化
- 0.97%
- 6ヶ月の変化
- 19.61%
- 1年の変化
- 14.79%