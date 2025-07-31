クォートセクション
FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF

82.33 USD 0.17 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FIDUの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり82.16の安値と82.84の高値で取引されました。

Fidelity MSCI Industrials Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

FIDU株の現在の価格は？

Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株価は本日82.33です。82.16 - 82.84内で取引され、前日の終値は82.16、取引量は106に達しました。FIDUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity MSCI Industrials Index ETFの現在の価格は82.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.79%やUSDにも注目します。FIDUの動きはライブチャートで確認できます。

FIDU株を買う方法は？

Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株は現在82.33で購入可能です。注文は通常82.33または82.63付近で行われ、106や-0.01%が市場の動きを示します。FIDUの最新情報はライブチャートで確認できます。

FIDU株に投資する方法は？

Fidelity MSCI Industrials Index ETFへの投資では、年間の値幅59.16 - 82.84と現在の82.33を考慮します。注文は多くの場合82.33や82.63で行われる前に、0.97%や19.61%と比較されます。FIDUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株の最高値は？

Fidelity MSCI Industrials Index ETFの過去1年の最高値は82.84でした。59.16 - 82.84内で株価は大きく変動し、82.16と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI Industrials Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Industrials Index ETFの株の最低値は？

Fidelity MSCI Industrials Index ETF(FIDU)の年間最安値は59.16でした。現在の82.33や59.16 - 82.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FIDUの動きはライブチャートで確認できます。

FIDUの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity MSCI Industrials Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、82.16、14.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
82.16 82.84
1年のレンジ
59.16 82.84
以前の終値
82.16
始値
82.34
買値
82.33
買値
82.63
安値
82.16
高値
82.84
出来高
106
1日の変化
0.21%
1ヶ月の変化
0.97%
6ヶ月の変化
19.61%
1年の変化
14.79%
04 10月, 土曜日