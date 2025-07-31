- Обзор рынка
FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF
Курс FIDU за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.16, а максимальная — 82.84.
Следите за динамикой Fidelity MSCI Industrials Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FIDU сегодня?
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) сегодня оценивается на уровне 82.33. Инструмент торгуется в пределах 82.16 - 82.84, вчерашнее закрытие составило 82.16, а торговый объем достиг 106. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIDU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
Fidelity MSCI Industrials Index ETF в настоящее время оценивается в 82.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.79% и USD. Отслеживайте движения FIDU на графике в реальном времени.
Как купить акции FIDU?
Вы можете купить акции Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) по текущей цене 82.33. Ордера обычно размещаются около 82.33 или 82.63, тогда как 106 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIDU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FIDU?
Инвестирование в Fidelity MSCI Industrials Index ETF предполагает учет годового диапазона 59.16 - 82.84 и текущей цены 82.33. Многие сравнивают 0.97% и 19.61% перед размещением ордеров на 82.33 или 82.63. Изучайте ежедневные изменения цены FIDU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
Самая высокая цена Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) за последний год составила 82.84. Акции заметно колебались в пределах 59.16 - 82.84, сравнение с 82.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity MSCI Industrials Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
Самая низкая цена Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) за год составила 59.16. Сравнение с текущими 82.33 и 59.16 - 82.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIDU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FIDU?
В прошлом Fidelity MSCI Industrials Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.16 и 14.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 82.16
- Open
- 82.34
- Bid
- 82.33
- Ask
- 82.63
- Low
- 82.16
- High
- 82.84
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- 19.61%
- Годовое изменение
- 14.79%