FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF
Der Wechselkurs von FIDU hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.16 bis zu einem Hoch von 82.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Industrials Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FIDU heute?
Die Aktie von Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) notiert heute bei 82.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 82.16 - 82.84 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 82.16 und das Handelsvolumen erreichte 106. Das Live-Chart von FIDU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FIDU Dividenden?
Fidelity MSCI Industrials Index ETF wird derzeit mit 82.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FIDU zu verfolgen.
Wie kaufe ich FIDU-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) zum aktuellen Kurs von 82.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 82.33 oder 82.63 platziert, während 106 und -0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FIDU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FIDU-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity MSCI Industrials Index ETF müssen die jährliche Spanne 59.16 - 82.84 und der aktuelle Kurs 82.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.97% und 19.61%, bevor sie Orders zu 82.33 oder 82.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FIDU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) im vergangenen Jahr lag bei 82.84. Innerhalb von 59.16 - 82.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 82.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity MSCI Industrials Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) im Laufe des Jahres betrug 59.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 82.33 und der Spanne 59.16 - 82.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FIDU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FIDU statt?
Fidelity MSCI Industrials Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt.
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.16
- Eröffnung
- 82.34
- Bid
- 82.33
- Ask
- 82.63
- Tief
- 82.16
- Hoch
- 82.84
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- 19.61%
- Jahresänderung
- 14.79%