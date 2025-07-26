CotationsSections
Devises / FIDU
Retour à Actions

FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF

82.00 USD 0.06 (0.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FIDU a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.51 et à un maximum de 82.00.

Suivez la dynamique Fidelity MSCI Industrials Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIDU Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FIDU aujourd'hui ?

L'action Fidelity MSCI Industrials Index ETF est cotée à 82.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 81.94 et son volume d'échange a atteint 71. Le graphique en temps réel du cours de FIDU présente ces mises à jour.

L'action Fidelity MSCI Industrials Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Fidelity MSCI Industrials Index ETF est actuellement valorisé à 82.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FIDU.

Comment acheter des actions FIDU ?

Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI Industrials Index ETF au cours actuel de 82.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 82.00 ou de 82.30, le 71 et le 0.56% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FIDU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FIDU ?

Investir dans Fidelity MSCI Industrials Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 59.16 - 82.14 et le prix actuel 82.00. Beaucoup comparent 0.56% et 19.13% avant de passer des ordres à 82.00 ou 82.30. Consultez le graphique du cours de FIDU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Industrials Index ETF ?

Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Industrials Index ETF l'année dernière était 82.14. Au cours de 59.16 - 82.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 81.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI Industrials Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Industrials Index ETF ?

Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) sur l'année a été 59.16. Sa comparaison avec 82.00 et 59.16 - 82.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FIDU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FIDU a-t-elle été divisée ?

Fidelity MSCI Industrials Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 81.94 et 14.33% après les opérations sur titres.

Range quotidien
81.51 82.00
Range Annuel
59.16 82.14
Clôture Précédente
81.94
Ouverture
81.54
Bid
82.00
Ask
82.30
Plus Bas
81.51
Plus Haut
82.00
Volume
71
Changement quotidien
0.07%
Changement Mensuel
0.56%
Changement à 6 Mois
19.13%
Changement Annuel
14.33%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M