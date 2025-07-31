FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF
今日FIDU汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点82.16和高点82.84进行交易。
关注Fidelity MSCI Industrials Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FIDU新闻
常见问题解答
FIDU股票今天的价格是多少？
Fidelity MSCI Industrials Index ETF股票今天的定价为82.33。它在82.16 - 82.84范围内交易，昨天的收盘价为82.16，交易量达到106。FIDU的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity MSCI Industrials Index ETF股票是否支付股息？
Fidelity MSCI Industrials Index ETF目前的价值为82.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.79%和USD。实时查看图表以跟踪FIDU走势。
如何购买FIDU股票？
您可以以82.33的当前价格购买Fidelity MSCI Industrials Index ETF股票。订单通常设置在82.33或82.63附近，而106和-0.01%显示市场活动。立即关注FIDU的实时图表更新。
如何投资FIDU股票？
投资Fidelity MSCI Industrials Index ETF需要考虑年度范围59.16 - 82.84和当前价格82.33。许多人在以82.33或82.63下订单之前，会比较0.97%和。实时查看FIDU价格图表，了解每日变化。
Fidelity MSCI Industrials Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity MSCI Industrials Index ETF的最高价格是82.84。在59.16 - 82.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Industrials Index ETF的绩效。
Fidelity MSCI Industrials Index ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity MSCI Industrials Index ETF（FIDU）的最低价格为59.16。将其与当前的82.33和59.16 - 82.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIDU股票是什么时候拆分的？
Fidelity MSCI Industrials Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.16和14.79%中可见。
