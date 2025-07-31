- Panorámica
FIDU: Fidelity MSCI Industrials Index ETF
El tipo de cambio de FIDU de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 82.16, mientras que el máximo ha alcanzado 82.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity MSCI Industrials Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FIDU hoy?
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) se evalúa hoy en 82.33. El instrumento se negocia dentro de 82.16 - 82.84; el cierre de ayer ha sido 82.16 y el volumen comercial ha alcanzado 106. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FIDU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
Fidelity MSCI Industrials Index ETF se evalúa actualmente en 82.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.79% y USD. Monitoree los movimientos de FIDU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FIDU?
Puede comprar acciones de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) al precio actual de 82.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 82.33 o 82.63, mientras que 106 y -0.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FIDU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FIDU?
Invertir en Fidelity MSCI Industrials Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 59.16 - 82.84 y el precio actual 82.33. Muchos comparan 0.97% y 19.61% antes de colocar órdenes en 82.33 o 82.63. Estudie los cambios diarios de precios de FIDU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
El precio más alto de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) en el último año ha sido 82.84. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 59.16 - 82.84, una comparación con 82.16 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fidelity MSCI Industrials Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fidelity MSCI Industrials Index ETF?
El precio más bajo de Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) para el año ha sido 59.16. La comparación con los actuales 82.33 y 59.16 - 82.84 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FIDU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FIDU?
En el pasado, Fidelity MSCI Industrials Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 82.16 y 14.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 82.16
- Open
- 82.34
- Bid
- 82.33
- Ask
- 82.63
- Low
- 82.16
- High
- 82.84
- Volumen
- 106
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- 0.97%
- Cambio a 6 meses
- 19.61%
- Cambio anual
- 14.79%