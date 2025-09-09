Moedas / ET
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ET: Energy Transfer LP Common Units
17.51 USD 0.05 (0.28%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ET para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.45 e o mais alto foi 17.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Energy Transfer LP Common Units. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ET Notícias
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Can ET Gain From Its Expanding Processing Capacity Amid Rising Demand?
- Western Midstream Stock: MLP With Superior Yield-To-Risk Profile (NYSE:WES)
- ET Stock Outperforms Its Industry in a Year: How to Play?
- 3 Top Energy Stocks to Buy Right Now
- 1 Fantastic Dividend Stock Down 13% That's a Screaming Buy for Passive Income Investors in 2025
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Energy Transfer: A 7.5% Yielding Play That Is Deeply Undervalued (NYSE:ET)
- Energy Transfer Stock: Double Down Before It Breaks Out Higher (NYSE:ET)
- Here Are My Top 3 High-Yield Energy Dividend Stocks to Buy Now
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Energy Transfer: Its Energy Empire Is Better Than The Rock Of The Midstream (NYSE:ET)
- 4 Brilliant Ultra-Yield Pipeline Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Preço-alvo da Evertz Technology elevado para C$ 14 pelo BMO devido a margens fortes
- Evertz Technology price target raised to C$14 by BMO on strong margins
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Earnings call transcript: Evertz Technologies Q1 FY2026 earnings beat expectations
- Is Enterprise Products on a Strong Footing to Keep Rewarding Unitholders?
- Is Trending Stock Energy Transfer LP (ET) a Buy Now?
- Prediction: After Slumping by 12% So Far This Year, This High-Yield Dividend Stock Is Poised to Bounce Back Big-Time
- Energy Transfer: A Midstream Power Evolves (NYSE:ET)
Faixa diária
17.45 17.67
Faixa anual
14.60 21.45
- Fechamento anterior
- 17.56
- Open
- 17.57
- Bid
- 17.51
- Ask
- 17.81
- Low
- 17.45
- High
- 17.67
- Volume
- 9.219 K
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- -1.02%
- Mudança de 6 meses
- -5.45%
- Mudança anual
- 9.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh