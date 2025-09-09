货币 / ET
ET: Energy Transfer LP Common Units
17.56 USD 0.04 (0.23%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ET汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点17.55和高点17.68进行交易。
关注Energy Transfer LP Common Units动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.55 17.68
年范围
14.60 21.45
- 前一天收盘价
- 17.52
- 开盘价
- 17.58
- 卖价
- 17.56
- 买价
- 17.86
- 最低价
- 17.55
- 最高价
- 17.68
- 交易量
- 6.477 K
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- -0.73%
- 6个月变化
- -5.18%
- 年变化
- 10.03%
