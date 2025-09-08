Валюты / ET
ET: Energy Transfer LP Common Units
17.56 USD 0.04 (0.23%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ET за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.55, а максимальная — 17.68.
Следите за динамикой Energy Transfer LP Common Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Can ET Gain From Its Expanding Processing Capacity Amid Rising Demand?
- Western Midstream Stock: MLP With Superior Yield-To-Risk Profile (NYSE:WES)
- ET Stock Outperforms Its Industry in a Year: How to Play?
- 3 Top Energy Stocks to Buy Right Now
- 1 Fantastic Dividend Stock Down 13% That's a Screaming Buy for Passive Income Investors in 2025
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Energy Transfer: A 7.5% Yielding Play That Is Deeply Undervalued (NYSE:ET)
- Energy Transfer Stock: Double Down Before It Breaks Out Higher (NYSE:ET)
- Here Are My Top 3 High-Yield Energy Dividend Stocks to Buy Now
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Energy Transfer: Its Energy Empire Is Better Than The Rock Of The Midstream (NYSE:ET)
- 4 Brilliant Ultra-Yield Pipeline Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- BMO повышает целевую цену акций Evertz Technology до C$14 на фоне высокой маржинальности
- Evertz Technology price target raised to C$14 by BMO on strong margins
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Earnings call transcript: Evertz Technologies Q1 FY2026 earnings beat expectations
- Is Enterprise Products on a Strong Footing to Keep Rewarding Unitholders?
- Is Trending Stock Energy Transfer LP (ET) a Buy Now?
- Prediction: After Slumping by 12% So Far This Year, This High-Yield Dividend Stock Is Poised to Bounce Back Big-Time
- Energy Transfer: A Midstream Power Evolves (NYSE:ET)
- Energy Transfer: Massive Distribution Yield And Discount (NYSE:ET)
- My Top 10 Dividend Stocks For September 2025: One Yields 12%-Plus
Дневной диапазон
17.55 17.68
Годовой диапазон
14.60 21.45
- Предыдущее закрытие
- 17.52
- Open
- 17.58
- Bid
- 17.56
- Ask
- 17.86
- Low
- 17.55
- High
- 17.68
- Объем
- 6.477 K
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- -0.73%
- 6-месячное изменение
- -5.18%
- Годовое изменение
- 10.03%
