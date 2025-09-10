Dövizler / ET
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ET: Energy Transfer LP Common Units
17.30 USD 0.13 (0.75%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ET fiyatı bugün -0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.28 ve Yüksek fiyatı olarak 17.47 aralığında işlem gördü.
Energy Transfer LP Common Units hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ET haberleri
- Energy Transfer Stock: The Market Is Completely Wrong About This Energy Giant (NYSE:ET)
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- 3 High-Yield Stocks to Buy With $50,000 and Hold Forever
- Panama Canal starts process to select firms to build, operate LPG pipeline
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Can ET Gain From Its Expanding Processing Capacity Amid Rising Demand?
- Western Midstream Stock: MLP With Superior Yield-To-Risk Profile (NYSE:WES)
- ET Stock Outperforms Its Industry in a Year: How to Play?
- 3 Top Energy Stocks to Buy Right Now
- 1 Fantastic Dividend Stock Down 13% That's a Screaming Buy for Passive Income Investors in 2025
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Energy Transfer: A 7.5% Yielding Play That Is Deeply Undervalued (NYSE:ET)
- Energy Transfer Stock: Double Down Before It Breaks Out Higher (NYSE:ET)
- Here Are My Top 3 High-Yield Energy Dividend Stocks to Buy Now
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Energy Transfer: Its Energy Empire Is Better Than The Rock Of The Midstream (NYSE:ET)
- 4 Brilliant Ultra-Yield Pipeline Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- BMO, güçlü marjlar nedeniyle Evertz Technology hedef fiyatını 14 Kanada dolarına yükseltti
- Evertz Technology price target raised to C$14 by BMO on strong margins
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Earnings call transcript: Evertz Technologies Q1 FY2026 earnings beat expectations
Günlük aralık
17.28 17.47
Yıllık aralık
14.60 21.45
- Önceki kapanış
- 17.43
- Açılış
- 17.45
- Satış
- 17.30
- Alış
- 17.60
- Düşük
- 17.28
- Yüksek
- 17.47
- Hacim
- 10.060 K
- Günlük değişim
- -0.75%
- Aylık değişim
- -2.20%
- 6 aylık değişim
- -6.59%
- Yıllık değişim
- 8.40%
21 Eylül, Pazar