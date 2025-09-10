Währungen / ET
ET: Energy Transfer LP Common Units
17.43 USD 0.08 (0.46%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ET hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.43 bis zu einem Hoch von 17.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energy Transfer LP Common Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ET News
Tagesspanne
17.43 17.64
Jahresspanne
14.60 21.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.51
- Eröffnung
- 17.55
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- Tief
- 17.43
- Hoch
- 17.64
- Volumen
- 10.833 K
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- -1.47%
- 6-Monatsänderung
- -5.89%
- Jahresänderung
- 9.21%
