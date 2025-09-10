KurseKategorien
Währungen / ET
ET: Energy Transfer LP Common Units

17.43 USD 0.08 (0.46%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ET hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.43 bis zu einem Hoch von 17.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Energy Transfer LP Common Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ET News

Tagesspanne
17.43 17.64
Jahresspanne
14.60 21.45
Vorheriger Schlusskurs
17.51
Eröffnung
17.55
Bid
17.43
Ask
17.73
Tief
17.43
Hoch
17.64
Volumen
10.833 K
Tagesänderung
-0.46%
Monatsänderung
-1.47%
6-Monatsänderung
-5.89%
Jahresänderung
9.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K