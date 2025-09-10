통화 / ET
ET: Energy Transfer LP Common Units
17.30 USD 0.13 (0.75%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ET 환율이 오늘 -0.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.28이고 고가는 17.47이었습니다.
Energy Transfer LP Common Units 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
17.28 17.47
년간 변동
14.60 21.45
- 이전 종가
- 17.43
- 시가
- 17.45
- Bid
- 17.30
- Ask
- 17.60
- 저가
- 17.28
- 고가
- 17.47
- 볼륨
- 10.060 K
- 일일 변동
- -0.75%
- 월 변동
- -2.20%
- 6개월 변동
- -6.59%
- 년간 변동율
- 8.40%
