通貨 / ET
ET: Energy Transfer LP Common Units
17.43 USD 0.08 (0.46%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ETの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり17.43の安値と17.64の高値で取引されました。
Energy Transfer LP Common Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ET News
1日のレンジ
17.43 17.64
1年のレンジ
14.60 21.45
- 以前の終値
- 17.51
- 始値
- 17.55
- 買値
- 17.43
- 買値
- 17.73
- 安値
- 17.43
- 高値
- 17.64
- 出来高
- 10.833 K
- 1日の変化
- -0.46%
- 1ヶ月の変化
- -1.47%
- 6ヶ月の変化
- -5.89%
- 1年の変化
- 9.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K