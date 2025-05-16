Moedas / ESGL
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.98 USD 0.02 (0.51%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESGL para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.66 e o mais alto foi 3.98.
Veja a dinâmica do par de moedas ESGL Holdings Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ESGL Notícias
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
Faixa diária
3.66 3.98
Faixa anual
0.91 3.98
- Fechamento anterior
- 3.96
- Open
- 3.80
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Low
- 3.66
- High
- 3.98
- Volume
- 78
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 57.94%
- Mudança de 6 meses
- 97.03%
- Mudança anual
- 80.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh