Valute / ESGL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.88 USD 0.10 (2.51%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESGL ha avuto una variazione del -2.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.56 e ad un massimo di 3.98.
Segui le dinamiche di ESGL Holdings Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESGL News
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
Intervallo Giornaliero
3.56 3.98
Intervallo Annuale
0.91 3.98
- Chiusura Precedente
- 3.98
- Apertura
- 3.67
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Minimo
- 3.56
- Massimo
- 3.98
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- -2.51%
- Variazione Mensile
- 53.97%
- Variazione Semestrale
- 92.08%
- Variazione Annuale
- 76.36%
21 settembre, domenica