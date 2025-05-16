통화 / ESGL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.88 USD 0.10 (2.51%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ESGL 환율이 오늘 -2.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.56이고 고가는 3.98이었습니다.
ESGL Holdings Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESGL News
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
일일 변동 비율
3.56 3.98
년간 변동
0.91 3.98
- 이전 종가
- 3.98
- 시가
- 3.67
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- 저가
- 3.56
- 고가
- 3.98
- 볼륨
- 49
- 일일 변동
- -2.51%
- 월 변동
- 53.97%
- 6개월 변동
- 92.08%
- 년간 변동율
- 76.36%
20 9월, 토요일