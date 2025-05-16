货币 / ESGL
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.60 USD 0.04 (1.12%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ESGL汇率已更改1.12%。当日，交易品种以低点3.42和高点3.69进行交易。
关注ESGL Holdings Limited - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ESGL新闻
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
日范围
3.42 3.69
年范围
0.91 3.87
- 前一天收盘价
- 3.56
- 开盘价
- 3.58
- 卖价
- 3.60
- 买价
- 3.90
- 最低价
- 3.42
- 最高价
- 3.69
- 交易量
- 10
- 日变化
- 1.12%
- 月变化
- 42.86%
- 6个月变化
- 78.22%
- 年变化
- 63.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值