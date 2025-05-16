Währungen / ESGL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.79 USD 0.19 (4.77%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESGL hat sich für heute um -4.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.66 bis zu einem Hoch von 3.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die ESGL Holdings Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESGL News
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
Tagesspanne
3.66 3.80
Jahresspanne
0.91 3.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.98
- Eröffnung
- 3.67
- Bid
- 3.79
- Ask
- 4.09
- Tief
- 3.66
- Hoch
- 3.80
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -4.77%
- Monatsänderung
- 50.40%
- 6-Monatsänderung
- 87.62%
- Jahresänderung
- 72.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K