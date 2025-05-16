通貨 / ESGL
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.98 USD 0.02 (0.51%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESGLの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり3.66の安値と3.98の高値で取引されました。
ESGL Holdings Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ESGL News
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
1日のレンジ
3.66 3.98
1年のレンジ
0.91 3.98
- 以前の終値
- 3.96
- 始値
- 3.80
- 買値
- 3.98
- 買値
- 4.28
- 安値
- 3.66
- 高値
- 3.98
- 出来高
- 78
- 1日の変化
- 0.51%
- 1ヶ月の変化
- 57.94%
- 6ヶ月の変化
- 97.03%
- 1年の変化
- 80.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K