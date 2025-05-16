Divisas / ESGL
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.96 USD 0.36 (10.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESGL de hoy ha cambiado un 10.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.49, mientras que el máximo ha alcanzado 3.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ESGL Holdings Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESGL News
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
Rango diario
3.49 3.96
Rango anual
0.91 3.96
- Cierres anteriores
- 3.60
- Open
- 3.49
- Bid
- 3.96
- Ask
- 4.26
- Low
- 3.49
- High
- 3.96
- Volumen
- 99
- Cambio diario
- 10.00%
- Cambio mensual
- 57.14%
- Cambio a 6 meses
- 96.04%
- Cambio anual
- 80.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B