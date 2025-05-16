Dövizler / ESGL
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.88 USD 0.10 (2.51%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESGL fiyatı bugün -2.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.56 ve Yüksek fiyatı olarak 3.98 aralığında işlem gördü.
ESGL Holdings Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
Günlük aralık
3.56 3.98
Yıllık aralık
0.91 3.98
- Önceki kapanış
- 3.98
- Açılış
- 3.67
- Satış
- 3.88
- Alış
- 4.18
- Düşük
- 3.56
- Yüksek
- 3.98
- Hacim
- 49
- Günlük değişim
- -2.51%
- Aylık değişim
- 53.97%
- 6 aylık değişim
- 92.08%
- Yıllık değişim
- 76.36%
21 Eylül, Pazar