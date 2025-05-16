Devises / ESGL
ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.88 USD 0.10 (2.51%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESGL a changé de -2.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.56 et à un maximum de 3.98.
Suivez la dynamique ESGL Holdings Limited - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ESGL Nouvelles
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
Range quotidien
3.56 3.98
Range Annuel
0.91 3.98
- Clôture Précédente
- 3.98
- Ouverture
- 3.67
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Plus Bas
- 3.56
- Plus Haut
- 3.98
- Volume
- 49
- Changement quotidien
- -2.51%
- Changement Mensuel
- 53.97%
- Changement à 6 Mois
- 92.08%
- Changement Annuel
- 76.36%
20 septembre, samedi