ESGL: ESGL Holdings Limited - Class A
3.60 USD 0.04 (1.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESGL за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.42, а максимальная — 3.69.
Следите за динамикой ESGL Holdings Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESGL
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- ESGL shareholders approve business combination with De Tomaso
- ESGL Chairman and CEO Increases Ownership to 8.2% Through $2.25 Per Share Acquisitions
- ESGL Files Proxy Statement for Proposed Business Combination with De Tomaso Automobili
- De Tomaso launches €1.6m P72 Luxury Hypercar as ESGL Business Combination Nears Completion
Дневной диапазон
3.42 3.69
Годовой диапазон
0.91 3.87
- Предыдущее закрытие
- 3.56
- Open
- 3.58
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Low
- 3.42
- High
- 3.69
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 42.86%
- 6-месячное изменение
- 78.22%
- Годовое изменение
- 63.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.