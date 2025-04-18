CotaçõesSeções
EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

70.38 USD 0.63 (0.90%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EMXC para hoje mudou para 0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 70.32 e o mais alto foi 70.78.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EMXC hoje?

Hoje iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) está avaliado em 70.38. O instrumento é negociado dentro de 70.32 - 70.78, o fechamento de ontem foi 69.75, e o volume de negociação atingiu 2013. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMXC em tempo real.

As ações de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF está avaliado em 70.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.33% e USD. Monitore os movimentos de EMXC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EMXC?

Você pode comprar ações de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) pelo preço atual 70.38. Ordens geralmente são executadas perto de 70.38 ou 70.68, enquanto 2013 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMXC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EMXC?

Investir em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF envolve considerar a faixa anual 49.60 - 69.87 e o preço atual 70.38. Muitos comparam 3.53% e 23.39% antes de enviar ordens em 70.38 ou 70.68. Estude as mudanças diárias de preço de EMXC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

O maior preço de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) no último ano foi 69.87. As ações oscilaram bastante dentro de 49.60 - 69.87, e a comparação com 69.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

O menor preço de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) no ano foi 49.60. A comparação com o preço atual 70.38 e 49.60 - 69.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMXC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMXC?

No passado iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.75 e 18.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
70.32 70.78
Faixa anual
49.60 70.78
Fechamento anterior
69.75
Open
70.54
Bid
70.38
Ask
70.68
Low
70.32
High
70.78
Volume
2.013 K
Mudança diária
0.90%
Mudança mensal
3.53%
Mudança de 6 meses
23.39%
Mudança anual
18.33%
16 outubro, quinta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Projeções de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
-12.8
Projeç.
4.8
Prév.
23.2
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
4.6
Projeç.
8.3
Prév.
5.6
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Estoques das Empresas
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
14:00
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.0%
Prév.
0.0%
14:00
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.3%
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
3.524 milh
Projeç.
-2.689 milh
Prév.
3.715 milh
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.703 milh
Projeç.
-0.276 milh
Prév.
-0.763 milh