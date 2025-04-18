CotationsSections
EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

70.38 USD 0.63 (0.90%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMXC a changé de 0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.32 et à un maximum de 70.78.

Suivez la dynamique iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EMXC aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF est cotée à 70.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans 70.32 - 70.78, a clôturé hier à 69.75 et son volume d'échange a atteint 2013. Le graphique en temps réel du cours de EMXC présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF est actuellement valorisé à 70.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMXC.

Comment acheter des actions EMXC ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF au cours actuel de 70.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 70.38 ou de 70.68, le 2013 et le -0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMXC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EMXC ?

Investir dans iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.60 - 69.87 et le prix actuel 70.38. Beaucoup comparent 3.53% et 23.39% avant de passer des ordres à 70.38 ou 70.68. Consultez le graphique du cours de EMXC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF l'année dernière était 69.87. Au cours de 49.60 - 69.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) sur l'année a été 49.60. Sa comparaison avec 70.38 et 49.60 - 69.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMXC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EMXC a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.75 et 18.33% après les opérations sur titres.

Range quotidien
70.32 70.78
Range Annuel
49.60 70.78
Clôture Précédente
69.75
Ouverture
70.54
Bid
70.38
Ask
70.68
Plus Bas
70.32
Plus Haut
70.78
Volume
2.013 K
Changement quotidien
0.90%
Changement Mensuel
3.53%
Changement à 6 Mois
23.39%
Changement Annuel
18.33%
