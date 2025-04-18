QuotazioniSezioni
EMXC
EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

70.38 USD 0.63 (0.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMXC ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.32 e ad un massimo di 70.78.

Segui le dinamiche di iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

EMXC News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EMXC oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF sono prezzate a 70.38. Viene scambiato all'interno di 70.32 - 70.78, la chiusura di ieri è stata 69.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 2013. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMXC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF pagano dividendi?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF è attualmente valutato a 70.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMXC.

Come acquistare azioni EMXC?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF al prezzo attuale di 70.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 70.38 o 70.68, mentre 2013 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMXC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EMXC?

Investire in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.60 - 69.87 e il prezzo attuale 70.38. Molti confrontano 3.53% e 23.39% prima di effettuare ordini su 70.38 o 70.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMXC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF nell'ultimo anno è stato 69.87. All'interno di 49.60 - 69.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) nel corso dell'anno è stato 49.60. Confrontandolo con gli attuali 70.38 e 49.60 - 69.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMXC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMXC?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.75 e 18.33%.

Intervallo Giornaliero
70.32 70.78
Intervallo Annuale
49.60 70.78
Chiusura Precedente
69.75
Apertura
70.54
Bid
70.38
Ask
70.68
Minimo
70.32
Massimo
70.78
Volume
2.013 K
Variazione giornaliera
0.90%
Variazione Mensile
3.53%
Variazione Semestrale
23.39%
Variazione Annuale
18.33%
16 ottobre, giovedì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Vendite al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Vendite al Dettaglio Core m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Controllo Retail m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
IPP m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Scorte Aziendali m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
Agire
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M