- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Il tasso di cambio EMXC ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.32 e ad un massimo di 70.78.
Segui le dinamiche di iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMXC News
- How To Erase China From Your Portfolio As U.S. Relations Sour
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- AEF: Name Change, Investment Policy Change, And Tender Offers (NYSE:AEF)
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- EMXC: Emerging Opportunities Due To The Trade War But Significant Risks
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Will Owning Chinese Stocks Hurt Or Help Investors In The Future?
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – May 2025
- Vanguard files for new ex-China emerging markets ETF
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMXC oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF sono prezzate a 70.38. Viene scambiato all'interno di 70.32 - 70.78, la chiusura di ieri è stata 69.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 2013. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMXC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF pagano dividendi?
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF è attualmente valutato a 70.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMXC.
Come acquistare azioni EMXC?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF al prezzo attuale di 70.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 70.38 o 70.68, mentre 2013 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMXC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMXC?
Investire in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.60 - 69.87 e il prezzo attuale 70.38. Molti confrontano 3.53% e 23.39% prima di effettuare ordini su 70.38 o 70.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMXC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF nell'ultimo anno è stato 69.87. All'interno di 49.60 - 69.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) nel corso dell'anno è stato 49.60. Confrontandolo con gli attuali 70.38 e 49.60 - 69.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMXC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMXC?
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.75 e 18.33%.
- Chiusura Precedente
- 69.75
- Apertura
- 70.54
- Bid
- 70.38
- Ask
- 70.68
- Minimo
- 70.32
- Massimo
- 70.78
- Volume
- 2.013 K
- Variazione giornaliera
- 0.90%
- Variazione Mensile
- 3.53%
- Variazione Semestrale
- 23.39%
- Variazione Annuale
- 18.33%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Agire
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Agire
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Agire
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M