EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

70.50 USD 0.75 (1.08%)
Сектор: Финансы

Курс EMXC за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.32, а максимальная — 70.78.

Следите за динамикой iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EMXC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMXC сегодня?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) сегодня оценивается на уровне 70.50. Инструмент торгуется в пределах 70.32 - 70.78, вчерашнее закрытие составило 69.75, а торговый объем достиг 1707. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMXC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF в настоящее время оценивается в 70.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.53% и USD. Отслеживайте движения EMXC на графике в реальном времени.

Как купить акции EMXC?

Вы можете купить акции iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) по текущей цене 70.50. Ордера обычно размещаются около 70.50 или 70.80, тогда как 1707 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMXC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMXC?

Инвестирование в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF предполагает учет годового диапазона 49.60 - 69.87 и текущей цены 70.50. Многие сравнивают 3.71% и 23.60% перед размещением ордеров на 70.50 или 70.80. Изучайте ежедневные изменения цены EMXC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) за последний год составила 69.87. Акции заметно колебались в пределах 49.60 - 69.87, сравнение с 69.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) за год составила 49.60. Сравнение с текущими 70.50 и 49.60 - 69.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMXC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMXC?

В прошлом iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.75 и 18.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
70.32 70.78
Годовой диапазон
49.60 70.78
Предыдущее закрытие
69.75
Open
70.54
Bid
70.50
Ask
70.80
Low
70.32
High
70.78
Объем
1.707 K
Дневное изменение
1.08%
Месячное изменение
3.71%
6-месячное изменение
23.60%
Годовое изменение
18.53%
