- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Курс EMXC за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.32, а максимальная — 70.78.
Следите за динамикой iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EMXC
- How To Erase China From Your Portfolio As U.S. Relations Sour
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- AEF: Name Change, Investment Policy Change, And Tender Offers (NYSE:AEF)
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- EMXC: Emerging Opportunities Due To The Trade War But Significant Risks
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Will Owning Chinese Stocks Hurt Or Help Investors In The Future?
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – May 2025
- Vanguard files for new ex-China emerging markets ETF
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMXC сегодня?
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) сегодня оценивается на уровне 70.50. Инструмент торгуется в пределах 70.32 - 70.78, вчерашнее закрытие составило 69.75, а торговый объем достиг 1707. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMXC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF в настоящее время оценивается в 70.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.53% и USD. Отслеживайте движения EMXC на графике в реальном времени.
Как купить акции EMXC?
Вы можете купить акции iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) по текущей цене 70.50. Ордера обычно размещаются около 70.50 или 70.80, тогда как 1707 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMXC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMXC?
Инвестирование в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF предполагает учет годового диапазона 49.60 - 69.87 и текущей цены 70.50. Многие сравнивают 3.71% и 23.60% перед размещением ордеров на 70.50 или 70.80. Изучайте ежедневные изменения цены EMXC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) за последний год составила 69.87. Акции заметно колебались в пределах 49.60 - 69.87, сравнение с 69.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) за год составила 49.60. Сравнение с текущими 70.50 и 49.60 - 69.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMXC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMXC?
В прошлом iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.75 и 18.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.75
- Open
- 70.54
- Bid
- 70.50
- Ask
- 70.80
- Low
- 70.32
- High
- 70.78
- Объем
- 1.707 K
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- 3.71%
- 6-месячное изменение
- 23.60%
- Годовое изменение
- 18.53%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн