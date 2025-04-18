CotizacionesSecciones
EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

70.28 USD 0.53 (0.76%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EMXC de hoy ha cambiado un 0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 70.11, mientras que el máximo ha alcanzado 70.78.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EMXC hoy?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) se evalúa hoy en 70.28. El instrumento se negocia dentro de 70.11 - 70.78; el cierre de ayer ha sido 69.75 y el volumen comercial ha alcanzado 4394. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMXC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF se evalúa actualmente en 70.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.16% y USD. Monitoree los movimientos de EMXC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EMXC?

Puede comprar acciones de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) al precio actual de 70.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 70.28 o 70.58, mientras que 4394 y -0.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMXC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EMXC?

Invertir en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF implica tener en cuenta el rango anual 49.60 - 70.78 y el precio actual 70.28. Muchos comparan 3.38% y 23.21% antes de colocar órdenes en 70.28 o 70.58. Estudie los cambios diarios de precios de EMXC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

El precio más alto de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) en el último año ha sido 70.78. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.60 - 70.78, una comparación con 69.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?

El precio más bajo de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) para el año ha sido 49.60. La comparación con los actuales 70.28 y 49.60 - 70.78 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMXC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMXC?

En el pasado, iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 69.75 y 18.16% después de las acciones corporativas.

Rango diario
70.11 70.78
Rango anual
49.60 70.78
Cierres anteriores
69.75
Open
70.54
Bid
70.28
Ask
70.58
Low
70.11
High
70.78
Volumen
4.394 K
Cambio diario
0.76%
Cambio mensual
3.38%
Cambio a 6 meses
23.21%
Cambio anual
18.16%
