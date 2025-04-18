クォートセクション
通貨 / EMXC
株に戻る

EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

70.28 USD 0.53 (0.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMXCの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり70.11の安値と70.78の高値で取引されました。

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMXC News

よくあるご質問

EMXC株の現在の価格は？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株価は本日70.28です。70.11 - 70.78内で取引され、前日の終値は69.75、取引量は4394に達しました。EMXCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの現在の価格は70.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.16%やUSDにも注目します。EMXCの動きはライブチャートで確認できます。

EMXC株を買う方法は？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株は現在70.28で購入可能です。注文は通常70.28または70.58付近で行われ、4394や-0.37%が市場の動きを示します。EMXCの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMXC株に投資する方法は？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFへの投資では、年間の値幅49.60 - 70.78と現在の70.28を考慮します。注文は多くの場合70.28や70.58で行われる前に、3.38%や23.21%と比較されます。EMXCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの過去1年の最高値は70.78でした。49.60 - 70.78内で株価は大きく変動し、69.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF(EMXC)の年間最安値は49.60でした。現在の70.28や49.60 - 70.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMXCの動きはライブチャートで確認できます。

EMXCの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.75、18.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
70.11 70.78
1年のレンジ
49.60 70.78
以前の終値
69.75
始値
70.54
買値
70.28
買値
70.58
安値
70.11
高値
70.78
出来高
4.394 K
1日の変化
0.76%
1ヶ月の変化
3.38%
6ヶ月の変化
23.21%
1年の変化
18.16%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M