EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXCの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり70.11の安値と70.78の高値で取引されました。
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EMXC株の現在の価格は？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株価は本日70.28です。70.11 - 70.78内で取引され、前日の終値は69.75、取引量は4394に達しました。EMXCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの現在の価格は70.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.16%やUSDにも注目します。EMXCの動きはライブチャートで確認できます。
EMXC株を買う方法は？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株は現在70.28で購入可能です。注文は通常70.28または70.58付近で行われ、4394や-0.37%が市場の動きを示します。EMXCの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMXC株に投資する方法は？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFへの投資では、年間の値幅49.60 - 70.78と現在の70.28を考慮します。注文は多くの場合70.28や70.58で行われる前に、3.38%や23.21%と比較されます。EMXCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの過去1年の最高値は70.78でした。49.60 - 70.78内で株価は大きく変動し、69.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF(EMXC)の年間最安値は49.60でした。現在の70.28や49.60 - 70.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMXCの動きはライブチャートで確認できます。
EMXCの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.75、18.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 69.75
- 始値
- 70.54
- 買値
- 70.28
- 買値
- 70.58
- 安値
- 70.11
- 高値
- 70.78
- 出来高
- 4.394 K
- 1日の変化
- 0.76%
- 1ヶ月の変化
- 3.38%
- 6ヶ月の変化
- 23.21%
- 1年の変化
- 18.16%
