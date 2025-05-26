- Übersicht
EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Der Wechselkurs von EMXC hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.98 bis zu einem Hoch von 70.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMXC heute?
Die Aktie von iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) notiert heute bei 70.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 69.98 - 70.38 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 70.28 und das Handelsvolumen erreichte 1294. Das Live-Chart von EMXC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMXC Dividenden?
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF wird derzeit mit 70.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMXC zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMXC-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) zum aktuellen Kurs von 70.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 70.26 oder 70.56 platziert, während 1294 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMXC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMXC-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF müssen die jährliche Spanne 49.60 - 70.78 und der aktuelle Kurs 70.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.35% und 23.18%, bevor sie Orders zu 70.26 oder 70.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMXC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) im vergangenen Jahr lag bei 70.78. Innerhalb von 49.60 - 70.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 70.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) im Laufe des Jahres betrug 49.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 70.26 und der Spanne 49.60 - 70.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMXC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMXC statt?
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 70.28 und 18.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.28
- Eröffnung
- 70.07
- Bid
- 70.26
- Ask
- 70.56
- Tief
- 69.98
- Hoch
- 70.38
- Volumen
- 1.294 K
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 3.35%
- 6-Monatsänderung
- 23.18%
- Jahresänderung
- 18.12%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B