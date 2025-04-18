EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
今日EMXC汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点70.32和高点70.78进行交易。
关注iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EMXC新闻
常见问题解答
EMXC股票今天的价格是多少？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票今天的定价为70.50。它在70.32 - 70.78范围内交易，昨天的收盘价为69.75，交易量达到1707。EMXC的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF目前的价值为70.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.53%和USD。实时查看图表以跟踪EMXC走势。
如何购买EMXC股票？
您可以以70.50的当前价格购买iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票。订单通常设置在70.50或70.80附近，而1707和-0.06%显示市场活动。立即关注EMXC的实时图表更新。
如何投资EMXC股票？
投资iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF需要考虑年度范围49.60 - 69.87和当前价格70.50。许多人在以70.50或70.80下订单之前，会比较3.71%和。实时查看EMXC价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF的最高价格是69.87。在49.60 - 69.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF的绩效。
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF（EMXC）的最低价格为49.60。将其与当前的70.50和49.60 - 69.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMXC股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.75和18.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.75
- 开盘价
- 70.54
- 卖价
- 70.50
- 买价
- 70.80
- 最低价
- 70.32
- 最高价
- 70.78
- 交易量
- 1.707 K
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 3.71%
- 6个月变化
- 23.60%
- 年变化
- 18.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M