EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

70.50 USD 0.75 (1.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMXC汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点70.32和高点70.78进行交易。

关注iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EMXC股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票今天的定价为70.50。它在70.32 - 70.78范围内交易，昨天的收盘价为69.75，交易量达到1707。EMXC的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF目前的价值为70.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.53%和USD。实时查看图表以跟踪EMXC走势。

如何购买EMXC股票？

您可以以70.50的当前价格购买iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票。订单通常设置在70.50或70.80附近，而1707和-0.06%显示市场活动。立即关注EMXC的实时图表更新。

如何投资EMXC股票？

投资iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF需要考虑年度范围49.60 - 69.87和当前价格70.50。许多人在以70.50或70.80下订单之前，会比较3.71%和。实时查看EMXC价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF的最高价格是69.87。在49.60 - 69.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF的绩效。

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF（EMXC）的最低价格为49.60。将其与当前的70.50和49.60 - 69.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMXC股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.75和18.53%中可见。

日范围
70.32 70.78
年范围
49.60 70.78
前一天收盘价
69.75
开盘价
70.54
卖价
70.50
买价
70.80
最低价
70.32
最高价
70.78
交易量
1.707 K
日变化
1.08%
月变化
3.71%
6个月变化
23.60%
年变化
18.53%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M