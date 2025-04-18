KotasyonBölümler
Dövizler / EMXC
EMXC: iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

70.38 USD 0.63 (0.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EMXC fiyatı bugün 0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.32 ve Yüksek fiyatı olarak 70.78 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

EMXC haberleri

Sıkça sorulan sorular

EMXC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hisse senedi 70.38 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 70.32 - 70.78 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 69.75 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2013 değerine ulaştı. EMXC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hisse senedi şu anda 70.38 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.33% ve USD değerlerini izler. EMXC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EMXC hisse senedi nasıl alınır?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hisselerini şu anki 70.38 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 70.38 ve Ask 70.68 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2013 ve günlük değişim oranı -0.23% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EMXC fiyat hareketlerini takip edin.

EMXC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.60 - 69.87 ve mevcut fiyatı 70.38 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 70.38 veya Ask 70.68 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.53% ve 6 aylık değişim oranı 23.39% değerlerini karşılaştırır. EMXC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hisse senedi yıllık olarak 69.87 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.60 - 69.87). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 69.75 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF performansını takip edin.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.60 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 70.38 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.60 - 69.87 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EMXC fiyat hareketlerini izleyin.

EMXC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 69.75 ve yıllık değişim oranı 18.33% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
70.32 70.78
Yıllık aralık
49.60 70.78
Önceki kapanış
69.75
Açılış
70.54
Satış
70.38
Alış
70.68
Düşük
70.32
Yüksek
70.78
Hacim
2.013 K
Günlük değişim
0.90%
Aylık değişim
3.53%
6 aylık değişim
23.39%
Yıllık değişim
18.33%
