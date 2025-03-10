Moedas / EDN
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am
15.76 USD 0.99 (5.91%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EDN para hoje mudou para -5.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.69 e o mais alto foi 16.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EDN Notícias
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Edenor: Discounted Assets In Argentina’s Largest Power Distributor
- EDN shares fall 47% after December overvaluation alert validates InvestingPro model
- Edenor stock rating downgraded by Morgan Stanley on regulatory risks
- EDN shares fall 47%, confirming InvestingPro’s December overvaluation alert
- Edenor: Recovery And Discount, But With Latent Risks (NYSE:EDN)
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
15.69 16.75
Faixa anual
15.21 51.69
- Fechamento anterior
- 16.75
- Open
- 16.75
- Bid
- 15.76
- Ask
- 16.06
- Low
- 15.69
- High
- 16.75
- Volume
- 187
- Mudança diária
- -5.91%
- Mudança mensal
- -25.41%
- Mudança de 6 meses
- -49.79%
- Mudança anual
- -28.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh