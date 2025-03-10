クォートセクション
通貨 / EDN
株に戻る

EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am

15.42 USD 1.33 (7.94%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EDNの今日の為替レートは、-7.94%変化しました。日中、通貨は1あたり14.91の安値と16.75の高値で取引されました。

Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Amダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDN News

1日のレンジ
14.91 16.75
1年のレンジ
14.91 51.69
以前の終値
16.75
始値
16.75
買値
15.42
買値
15.72
安値
14.91
高値
16.75
出来高
733
1日の変化
-7.94%
1ヶ月の変化
-27.02%
6ヶ月の変化
-50.88%
1年の変化
-30.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K