通貨 / EDN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am
15.42 USD 1.33 (7.94%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EDNの今日の為替レートは、-7.94%変化しました。日中、通貨は1あたり14.91の安値と16.75の高値で取引されました。
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Amダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDN News
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Edenor: Discounted Assets In Argentina’s Largest Power Distributor
- EDN shares fall 47% after December overvaluation alert validates InvestingPro model
- Edenor stock rating downgraded by Morgan Stanley on regulatory risks
- EDN shares fall 47%, confirming InvestingPro’s December overvaluation alert
- Edenor: Recovery And Discount, But With Latent Risks (NYSE:EDN)
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
14.91 16.75
1年のレンジ
14.91 51.69
- 以前の終値
- 16.75
- 始値
- 16.75
- 買値
- 15.42
- 買値
- 15.72
- 安値
- 14.91
- 高値
- 16.75
- 出来高
- 733
- 1日の変化
- -7.94%
- 1ヶ月の変化
- -27.02%
- 6ヶ月の変化
- -50.88%
- 1年の変化
- -30.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K