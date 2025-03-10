통화 / EDN
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am
15.14 USD 0.28 (1.82%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EDN 환율이 오늘 -1.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.90이고 고가는 15.73이었습니다.
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Edenor: Discounted Assets In Argentina’s Largest Power Distributor
- EDN shares fall 47% after December overvaluation alert validates InvestingPro model
- Edenor stock rating downgraded by Morgan Stanley on regulatory risks
- EDN shares fall 47%, confirming InvestingPro’s December overvaluation alert
- Edenor: Recovery And Discount, But With Latent Risks (NYSE:EDN)
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
14.90 15.73
년간 변동
14.90 51.69
- 이전 종가
- 15.42
- 시가
- 15.69
- Bid
- 15.14
- Ask
- 15.44
- 저가
- 14.90
- 고가
- 15.73
- 볼륨
- 496
- 일일 변동
- -1.82%
- 월 변동
- -28.35%
- 6개월 변동
- -51.77%
- 년간 변동율
- -31.59%
20 9월, 토요일