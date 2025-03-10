Divisas / EDN
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am
16.75 USD 0.32 (1.87%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDN de hoy ha cambiado un -1.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.52, mientras que el máximo ha alcanzado 17.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EDN News
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Edenor: Discounted Assets In Argentina’s Largest Power Distributor
- EDN shares fall 47% after December overvaluation alert validates InvestingPro model
- Edenor stock rating downgraded by Morgan Stanley on regulatory risks
- EDN shares fall 47%, confirming InvestingPro’s December overvaluation alert
- Edenor: Recovery And Discount, But With Latent Risks (NYSE:EDN)
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
16.52 17.40
Rango anual
16.43 51.69
- Cierres anteriores
- 17.07
- Open
- 17.27
- Bid
- 16.75
- Ask
- 17.05
- Low
- 16.52
- High
- 17.40
- Volumen
- 205
- Cambio diario
- -1.87%
- Cambio mensual
- -20.73%
- Cambio a 6 meses
- -46.64%
- Cambio anual
- -24.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B