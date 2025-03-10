Валюты / EDN
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am
17.07 USD 0.40 (2.40%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDN за сегодня изменился на 2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.76, а максимальная — 17.41.
Следите за динамикой Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EDN
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Edenor: Discounted Assets In Argentina’s Largest Power Distributor
- EDN shares fall 47% after December overvaluation alert validates InvestingPro model
- Edenor stock rating downgraded by Morgan Stanley on regulatory risks
- EDN shares fall 47%, confirming InvestingPro’s December overvaluation alert
- Edenor: Recovery And Discount, But With Latent Risks (NYSE:EDN)
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
16.76 17.41
Годовой диапазон
16.43 51.69
- Предыдущее закрытие
- 16.67
- Open
- 17.20
- Bid
- 17.07
- Ask
- 17.37
- Low
- 16.76
- High
- 17.41
- Объем
- 244
- Дневное изменение
- 2.40%
- Месячное изменение
- -19.21%
- 6-месячное изменение
- -45.62%
- Годовое изменение
- -22.86%
