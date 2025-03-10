КотировкиРазделы
Валюты / EDN
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am

17.07 USD 0.40 (2.40%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EDN за сегодня изменился на 2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.76, а максимальная — 17.41.

Следите за динамикой Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EDN

Дневной диапазон
16.76 17.41
Годовой диапазон
16.43 51.69
Предыдущее закрытие
16.67
Open
17.20
Bid
17.07
Ask
17.37
Low
16.76
High
17.41
Объем
244
Дневное изменение
2.40%
Месячное изменение
-19.21%
6-месячное изменение
-45.62%
Годовое изменение
-22.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.