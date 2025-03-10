Devises / EDN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am
15.14 USD 0.28 (1.82%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EDN a changé de -1.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.90 et à un maximum de 15.73.
Suivez la dynamique Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDN Nouvelles
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Edenor: Discounted Assets In Argentina’s Largest Power Distributor
- EDN shares fall 47% after December overvaluation alert validates InvestingPro model
- Edenor stock rating downgraded by Morgan Stanley on regulatory risks
- EDN shares fall 47%, confirming InvestingPro’s December overvaluation alert
- Edenor: Recovery And Discount, But With Latent Risks (NYSE:EDN)
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
14.90 15.73
Range Annuel
14.90 51.69
- Clôture Précédente
- 15.42
- Ouverture
- 15.69
- Bid
- 15.14
- Ask
- 15.44
- Plus Bas
- 14.90
- Plus Haut
- 15.73
- Volume
- 496
- Changement quotidien
- -1.82%
- Changement Mensuel
- -28.35%
- Changement à 6 Mois
- -51.77%
- Changement Annuel
- -31.59%
20 septembre, samedi