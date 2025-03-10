KurseKategorien
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am

15.46 USD 0.04 (0.26%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EDN hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.32 bis zu einem Hoch von 15.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

EDN News

Tagesspanne
15.32 15.71
Jahresspanne
14.91 51.69
Vorheriger Schlusskurs
15.42
Eröffnung
15.69
Bid
15.46
Ask
15.76
Tief
15.32
Hoch
15.71
Volumen
46
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
-26.83%
6-Monatsänderung
-50.75%
Jahresänderung
-30.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K