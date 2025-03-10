Währungen / EDN
EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am
15.46 USD 0.04 (0.26%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDN hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.32 bis zu einem Hoch von 15.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EDN News
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Edenor: Discounted Assets In Argentina’s Largest Power Distributor
- EDN shares fall 47% after December overvaluation alert validates InvestingPro model
- Edenor stock rating downgraded by Morgan Stanley on regulatory risks
- EDN shares fall 47%, confirming InvestingPro’s December overvaluation alert
- Edenor: Recovery And Discount, But With Latent Risks (NYSE:EDN)
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
15.32 15.71
Jahresspanne
14.91 51.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.42
- Eröffnung
- 15.69
- Bid
- 15.46
- Ask
- 15.76
- Tief
- 15.32
- Hoch
- 15.71
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- -26.83%
- 6-Monatsänderung
- -50.75%
- Jahresänderung
- -30.14%
