EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am
15.14 USD 0.28 (1.82%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDN ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.90 e ad un massimo di 15.73.
Segui le dinamiche di Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.90 15.73
Intervallo Annuale
14.90 51.69
- Chiusura Precedente
- 15.42
- Apertura
- 15.69
- Bid
- 15.14
- Ask
- 15.44
- Minimo
- 14.90
- Massimo
- 15.73
- Volume
- 496
- Variazione giornaliera
- -1.82%
- Variazione Mensile
- -28.35%
- Variazione Semestrale
- -51.77%
- Variazione Annuale
- -31.59%
20 settembre, sabato