EDN: Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am

15.14 USD 0.28 (1.82%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EDN ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.90 e ad un massimo di 15.73.

Segui le dinamiche di Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) Am. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.90 15.73
Intervallo Annuale
14.90 51.69
Chiusura Precedente
15.42
Apertura
15.69
Bid
15.14
Ask
15.44
Minimo
14.90
Massimo
15.73
Volume
496
Variazione giornaliera
-1.82%
Variazione Mensile
-28.35%
Variazione Semestrale
-51.77%
Variazione Annuale
-31.59%
20 settembre, sabato