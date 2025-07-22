Moedas / ED
ED: Consolidated Edison Inc
96.41 USD 0.83 (0.87%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ED para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 96.14 e o mais alto foi 97.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Consolidated Edison Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ED Notícias
Faixa diária
96.14 97.30
Faixa anual
87.28 114.87
- Fechamento anterior
- 95.58
- Open
- 96.24
- Bid
- 96.41
- Ask
- 96.71
- Low
- 96.14
- High
- 97.30
- Volume
- 4.023 K
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- -1.73%
- Mudança de 6 meses
- -11.95%
- Mudança anual
- -7.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh