통화 / ED
ED: Consolidated Edison Inc
96.35 USD 0.01 (0.01%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ED 환율이 오늘 -0.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 95.90이고 고가는 96.87이었습니다.
Consolidated Edison Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
95.90 96.87
년간 변동
87.28 114.87
- 이전 종가
- 96.36
- 시가
- 96.85
- Bid
- 96.35
- Ask
- 96.65
- 저가
- 95.90
- 고가
- 96.87
- 볼륨
- 3.461 K
- 일일 변동
- -0.01%
- 월 변동
- -1.79%
- 6개월 변동
- -12.01%
- 년간 변동율
- -7.58%
